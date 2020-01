La Pupa e il Secchione 2020, gli ospiti della puntata di martedì 28 gennaio: c'è anche Alba Parietti

L'appuntamento televisivo è fissato per domani, martedì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1. ’La Pupa e il Secchione e Viceversa' ha cominciato col piede giusto con la conduzione di Paolo Ruffini. Al suo fianco, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Terminati i ’ripensamenti', le coppie di pupe e secchioni e pupi e secchione sono ormai stabilite. Qualche tensione, però, continua ad animare la Villa: Mazzoni non riesce a nascondere la gelosia per Angelica, avvicinata dal nuovo pupo Marco. E proprio tra Marco e la sua secchiona Maestri sono nate delle incomprensioni.

Anche questa settimana, i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide: la ’Prova Trap’, con ospite il musicista e YouTuber Mark The Hammer, vedrà tutte le coppie impegnate a scrivere, e poi a cantare, un brano trap; nella ’Prova Guida Turistica', a bordo di un classico bus turistico tra le strade di Roma, le pupe e i pupi, sotto lo sguardo di Roberto Giacobbo, si caleranno nel ruolo di guide e spiegheranno ad alcuni turisti di diverse nazionalità i monumenti della Città Eterna; la ’Prova Twerk’ impegnerà tutti a lezione di ’twerking’ dalla fitness model Roberta Carluccio; la ’Prova Stiro' coinvolgerà secchione e secchioni, alle prese con ferro e panni da stirare in presenza della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Infine, il ’Bagno di culturqa, valutato da Alba Parietti.

’La Pupa e il Secchione e Viceversa' spopola anche online. Dal 7 gennaio a oggi, su Mediaset Play il programma ha totalizzato più di 7.625.000 visualizzazioni, con clip record (tra cui il bacio tra la pupa Stella Manente e il secchione Giovanni De Bendetti) che hanno superato le 642mila visualizzazioni. Inoltre, l’hashtag #lapupaeilsecchione, ogni settimana, ha occupato il podio degli argomenti più discussi della serata sui social. E sempre su Mediaset Play è disponibile l’intervento di Vittorio Sgarbi non incluso nella prima puntata del 7 gennaio in ottemperanza al regolamento sulla par condicio, in quanto il critico d’arte era candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna.