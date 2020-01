Tv, ascolti domenica 26 gennaio: testa a testa tra Fabio Fazio e Barbara D'Urso

Testa a testa nel prime time di ieri sera, domenica 26 gennaio. Su Rai2 ’Che Tempo che Fa' di Fabio Fazio, che ha raggiunto il suo record stagionale, è stato seguito da 2.602.000 telespettatori (share del 10,2%) mentre su Canale5 ’Live - Non è la d’Urso' è stato visto da 2.444.000 telespettatori (share del 13,09%).

Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, invece, il film ’Al posto tuo ha ottenuto 2.526.000 telespettatori e uno share del 9,9%. A seguire, su Italia 1 il film ’Fantastic 4 - I Fantastici Quattro' ha totalizzato 1.627.000 telespettatori e uno share del 6,48% mentre su Rai3 ’Amore criminale' è stato seguito da 1.292.000 telespettatori con uno share del 5,1%.

Su La7 il programma ’Non è l’Arena' ha interessato, invece, 1.284.000 telespettatori (share del 5,01%). Su Retequattro il doc ’Memoria dei campi' è stato visto da 791.000 telespettatori con uno share del 3,04%.

Chiudono gli ascolti del prime time ’Bruno Barbieri 4 Hotel’ visto su Tv8 da 468.000 telespettatori con uno share del 2,1% e ’Storia di una ladra di libri', seguito sul Nove da 339.000 telespettatori e uno share dell’1,4%. Capitolo a parte per i programmi dedicati alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. In seconda serata su Rai1 lo Speciale ’Porta a Porta' - Tg1 sulle elezioni amministrative, condotto da Bruno Vespa, è stato visto da 1.785.000 telespettatori e il 14% di share con un picco di 3.148.000 alle 23.33 sul secondo exit poll dell’Emilia Romagna. Speciale La7 con Enrico Mentana è stato visto da 1.557.000 telespettatori pari a uno share del 12,9% mentre su Retequattro ’Stasera Italia Speciale' ha interessato 536.000 telespettatori con il 4,2% di share.

Nell’access prime time ancora vincente sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ’Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha ottenuto 4.921.000 e il 18,9% di share. Su Canale 5 ’Paperissima Sprint’ ha totalizzato invece 3.334.000 telespettatori e uno share del 12,84%. Nella fascia preserale su Rai1 ’L’Eredità’ ha interessato 5.069.000 telespettatori (22,5% di share). Risultati con cui il programma condotto da Flavio Insinna ha superato la concorrenza di Canale 5 con ’Avanti un altro!’ visto da 3.546.000 telespettatori (16,02% di share). Nel complesso, le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.644.000 telespettatori e uno share del 33,3%, la seconda serata con 4.188.000 telespettatori e il 30,7% di share, e l’intera giornata con 4.571.000 telespettatori e il 36,8% di share.