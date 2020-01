Ballando con le stelle 2020: data di inizio, giuria e prime indiscrezioni sul cast

Ballando con le stelle è pronto a ripartire. L'edizione 2020, la 15esima dello show di Rai1 dedicato al ballo che porta in pista vip del mondo dello sport e dello spettacolo, prenderà il via sabato 21 marzo 2020.

Per Milly Carlucci e gli autori del programma è già iniziata la fase di selezione per definire il cast dei vip che prenderà parte alla sfida. Reduce dai successi del Cantante Mascherato, Carlucci avrebbe già le idee molto chiare: i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Arisa, Nancy Brilli, Francesca Fialdini, Elisa Isoardi, Gabriel Garko, Barbara Bouchet, Iva Zanicchi e Paola Barale.

E' di questi giorni l'ultima indiscrezione su Francesca Piccinini, ma la partecipazione della campionessa di pallavolo allo show - nel quale si è esibita nell'edizione 2019 come "Ballerina per una notte" (guarda il video) - è destinata a naufragare. Francesca, infatti, dopo aver annunciato il ritiro dal volley, poche settimane fa è tornata a giocare nel campionato di A1 con la maglia dell'Unet E-Work Busto Arsizio. Da definire, invece, la scelta che Milly Carlucci farà sull’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna, che in un'intervista sul settimanale di cronaca rosa Stop si è autocandidato: “Il mio sogno è quello di partecipare a Ballando con le stelle: Milly chiamami, non te ne pentirai…”

Fra le certezze di Ballando con le stelle 2020 c'è la conferma della giuria, che sarà composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.