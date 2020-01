Grande Fratello Vip 2020, stasera 27 gennaio nuova puntata: Barbara Alberti, retroscena sull'uscita dalla Casa

Nuova attesa puntata del Grande Fratello vip 2020. Stasera, lunedì 27 gennaio, si capiranno molte cose di quanto sta succedendo nella Casa più spiata d'Italia.

A cominciare dalla questione legata all'assenza (momentanea, ufficialmente), di Barbara Alberti.

Per approfondire leggi anche: Barbara Alberti in ospedale, annullato il televoto

La scrittrice umbra, era infatti in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Sabato sera Barbara Alberti è stata ricoverata in ospedale per dei controlli e non ci sono notizie sulle sue condizioni anche se sembra che si sia trattato di un controllo di routine.

Trapelano indiscrezioni su quanto accaduto nella Casa prima della sua uscita dalla casa del GF Vip.

Durante la diretta di venerdì sera, Rita Rusic, parlando con Michele Cucuzza, ha detto di aver avvertito degli strani rumori. “Ci sono delle urla terrificanti fuori, qualcuno che piange”, ha spiegato preoccupata. Poco dopo la regia ha staccato l’inquadratura. Una situazione da chiarire stasera nella nuova puntata del reality su Canale5. Barbara aveva minacciato di lasciare la casa di Cinecittà dopo un durissimo scontro con Alfonso Signorini avvenuto in diretta tv.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me – aveva detto -. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro – aveva spiegato parlando dei cachet -, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte”. “Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico – aveva aggiunto -, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”.