Live Non è la D'Urso, Giorgina, la sexy colf. Pulisce casa nuda per 50 euro l'ora. Video e intervista

Si chiama Georgina, è giovane, bella e fa la colf. Soltanto che lo fa nuda. Per cinquanta euro l'ora e le richieste fioccano. La donna si è presentata a Live Non è la D'Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, dove la colf senza veli ha spiegato la sua attività, suscitando ovviamente un dibattito non privo di polemiche. La ragazza ha raccontato che viene contattata, si reca nell'appartamento del cliente o dei clienti e si occupa delle pulizie e dei servizi di casa, soltanto che lo fa nuda o comunque in abiti molto succinti. I clienti non possono toccare, ma ovviamente la guardano lavorare. Qui il video di Giorgina, la colf senza veli, ripresa mentre lavora e intervistata.

