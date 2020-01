La cantante Gerardina Trovato a “Live Non è la D’Urso” nella puntata di domenica 26 gennaio 2020. Ha raccontato il suo dramma. La cantautrice dice di vivere in Sicilia con 80 euro al mese, andando avanti grazie all’aiuto della Caritas. "Vogliono farmi interdire", ha detto.

La Trovato ha anche parlato di una possibilità mancata. Ha rivelato di essere stata vicina a partecipare al Festival di Sanremo 2020. “Hanno scelto un bravo, poi a loro non sono sembrata in grado di mantenere un’esibizione sul palco. Non sapevano cosa fare, quindi sono stati costretti a dirmi no”.