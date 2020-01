Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti in ospedale: viene annullato il televoto, rimborso per gli sms

Grande Fratello Vip 2020, la decisione della produzione del Reality Show arriva nella serata di domenica 26 gennaio. "Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di Grande Fratello Vip per una indisposizione. Il televoto – che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese – è stato quindi annullato.

Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati", si legge sul sito del programma e nella comunicazione social del Grande Fratello Vip. Barbara Alberti è andata in ospedale per effettuare dei controlli, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli da parte di Mediaset sulle sue condizioni di salute.