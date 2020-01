Domenica Live: Mercedesz Henger, pace con la madre Eva poi riabbraccia la sorella Jennifer. VIDEO

Da Barbara d'Urso, a Domenica Live di oggi 26 gennaio 2020, svolta nei rapporti tra Mercedesz Henger e sua madre, Eva Henger.

L'inizio di programma su Canale5, è stato per la verità piuttosto turbolento. Un rinfaccio di errori fatti in passato, dalle accuse di maltrattamenti rivolte da Eva Henger a Lucas Perracchi, il fidanzato di Mercedesz, alla questione relativa alla paternità di Riccardo Schicchi.

"Tua madre ti ha teso la mano e tu le rispondi così, non c'è la minima intenzione di fare pace. Dai a tua madre l'opportunità di farti vedere che ci sta provando, state soffrendo tutte e due!", ha affermato la conduttrice. "L'unico modo per stare meglio è rassegnarsi al fatto che non chiederà mai scusa per quello che ha fatto e non ammetterà di non aver detto la verità", risponde la figlia.

Madre e figlia tentanto un riavvicinamento, poi entra in studio Jennifer, sorella minore di Mercedesz che non vedeva da ben 7 mesi. L'incontro tra la bambina e la bella modella è dir poco emozionante.