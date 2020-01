Ricchi e Poveri, al Festival di Sanremo 2020 la reunion. Amadeus: "Colpaccio"

I Ricchi e Poveri tornano insieme, nella formazione originaria. E lo faranno al Festival di Sanremo 2020. Un ritorno eccezionale in occasione dei 50 anni del brano La prima cosa bella e della prima partecipazione al Festival di Sanremo del 1970.

Per approfondire leggi anche: Georgina Rodriguez sarà al Festival di Sanremo

La "Reunion" nasce dall’idea del manager Danilo Mancuso che ha unito Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu per realizzare il progetto.

"Siamo qui tutti e quattro insieme per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato - affermano i Ricchi e Poveri -. Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale". "La grande carriera di questa band che ha saputo rinnovarsi nel tempo imponendosi in Italia e all’estero - spiega il manager Danilo Mancuso - mi ha spinto a realizzare il progetto ReuniON per renderle merito e far conoscere meglio alle nuove generazioni, peraltro già legate a loro, un universo musicale unico che ha sempre creato condivisione proprio per quella leggerezza festosa e vocazione al sentimento che è la cifra stilistica del gruppo". I particolari del progetto saranno resi noti nel corso della Conferenza stampa che si terrà presso la Sala Stampa del Teatro Ariston di Sanremo il 5 febbraio alle ore 16.30.

"La reunion dei Ricchi e Poveri è un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo. Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo 70° festival, per questo Sanremo 2020", ha affermato Amadeus che ha commentato la notizia all'Adnkronos.