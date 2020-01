Grande Fratello Vip 2020, "Barbara Alberti in ospedale". Lo sfogo della scrittrice umbra contro il reality

"Barbara Alberti in ospedale". Il tweet della produzione Mediaset del Grande Fratello Vip 2020 non fornisce altri elementi e dalla tarda serata di ieri, sabato 25 gennaio, non aggiunge nuovi elementi sulle condizioni di salute della nota scrittrice, 76 anni, origini umbre (è nata ad Umbertide in provincia di Perugia).

Barbara Alberti è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico, questa la notizia ufficiale, ma quello che è certo è che la scrittrice è stata al centro delle polemiche prima dell'episodio di sabato.

Barbara aveva manifestato più volte nei giorni scorsi il desiderio di lasciare il gioco, facendosi prima mandare in nomination e poi minacciando addirittura di abbandonare il reality prima dell’esito del televoto che la vede sfidarsi con Fernanda Lessa e Patrick. Nella puntata di venerdì scorso su Canale 5, la Alberti si era sfogata con i compagni: “Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me.

Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. E’ tutto un rovesciamento della situazione”. Questo aveva detto Barbara Alberti.

