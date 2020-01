Georgina Rodriguez sarà al Festival di Sanremo 2020, foto di lady Ronaldo all'Ariston. La cifra che prenderà

Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, sarà al Festival di Sanremo 2020. La kermesse canora comincerà il 4 febbraio 2020.

Per approfondire leggi anche: Il ballo erotico di lady Ronaldo

Fugato ogni dubbio sulla presenza di Georgina dopo le voci che la volevano in bilico per questioni legate a un accordo economico. E' stata lady Ronaldo a pubblicare sul proprio profilo Instagram lo scatto che qui riportiamo e che la vede proprio all'Ariston. Sarà quindi tra le dieci donne di Amadeus al Festival. Quanto guadagnerà? Dagospia riporta che la Rodriguez avesse chiesto 100-140mila euro, mentre la Rai fermava l'offerta a 50mila. Mistero, al momento, sulla cifra finale.