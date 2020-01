Eleonora Abbagnato si confessa a Verissimo: "Dovrò lasciare l'Opera di Parigi: mia madre è malata"

Eleonora Abbagnato, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della sua vita e della sua carriera, interamente dedicata alla danza. Una passione di vita che dovrà lasciare a maggio: sua madre, infatti, è malata di leucemia e lei vuole starle vicino. Così lascerà l'Opera di Parigi, ma non smetterà di danzare. A 42 anni, sposata con l'ex calciatore Federico Balzaretti, per la prima volta ha parlato a tutto campo su Canale 5. Ha esordito in televisione a 12 anni quando ha ballato in diretta in un programma condotto da Pippo Baudo, per poi trasferirsi a Montecarlo e venire ammessa l'anno seguente come borsista all’Ecole de Danse dell’Opéra di Parigi; nel 1996 si è diplomata ed è entrata nel corpo di ballo dell'Opéra.



