E' Milly Carlucci la grande ospite del programma "Settimana Ventura", condotto da Simona Ventura. Nella puntata di domenica 26 gennaio su Rai 2, a partire dalle 11.55, la conduttrice de Il Cantante Mascherato parlerà della sua carriera e risponderà alle domande di Mario Tricca, Maggy Gioia e Giulio Maggio. Amedeo Goria e Paolo Paganini parleranno della giornata calcistica e delle ultimissime del calciomercato. Francesca Sanipoli da Milano, seguirà Inter-Cagliari mentre Saverio Montingelli, in collegamento da Roma, sarà in compagnia di sacerdoti super-tifosi. Maria Barresi sarà ospite del musicista Mario Lavezzi nella sua abitazione milanese, mentre Stella Bruno andrà al Museo Della Ferrari. Mauro Perfetti, con la sua consueta classifica, ci dirà cosa prevede lo zodiaco per l’ultima settimana di gennaio.