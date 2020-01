Il Cantante Mascherato, le emozioni dell'imitatrice di Terni Emanuela Aureli dopo la puntata su Rai 1. Video

L'imitatrice di Terni, Emanuela Aureli, ha partecipato alla puntata del programma Il Cantante Mascherato di venerdì 24 gennaio su Rai 1. C'era proprio lei dietro la maschera del pavone e quando è stata svelata la sua identità ha lasciato tutti i giudici a bocca aperta, così come buona parte del pubblico (guarda il video). L'artista umbra, appena conclusa la puntata, ha parlato anche delle sue emozioni dopo il programma, che traspaiono nel video che proponiamo di seguito. Aureli vanta una lunga carriera televisiva, soprattutto in Rai, ma è nota al grande pubblico per le sue divertenti imitazioni di personaggi famosi e dello spettacolo.