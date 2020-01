Quelli che il calcio, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 26 gennaio

Puntata ricca di ospiti e di sorprese, domenica 25 gennaio, a "Quelli che il calcio" in onda su Rai2 a partire dalle 14 condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Oltre ai collegamenti previsti con lo stadio Olimpico per il derby Roma-Lazio con la laziale Anna Falchi e la giallorossa Francesca Brienza, un altro piatto forte sarà la vigilia di Napoli-Juventus raccontata dal comico napoletano doc Francesco Paolantoni alle prese con le battute del collega nerazzurro Enrico Bertolino, spettatore interessato nella speranza che gli azzurri riescano a fermare la squadra di Sarri garantendo così all'Inter l'opportunità di recuperare sulla capolista. A seguire il duello, nel ruolo di arbitro, ci sarà la giornalista sportiva Mediaset Eleonora Boi, affasciante fidanzata del campione di basket Nba, Danilo Gallinari.

Completeranno il parterre di ospiti il romanista Adriano Panatta e la ginnasta Milena Baldassarri.

Ma non solo calcio, però: in programma collegamenti dal centro di Milano con Ubaldo Pantani nei panni di Paolo Del Debbio sulle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria e "incursioni" dall'Umbria, dove l'inviato Enrico Lucci sarà a una grande fiera dedicata agli sposi e a tutti gli innamorati.

Sul palco di “Quelli che il calcio” il torinese e juventino Shade, che si esibirà dopo l’anticipo Inter-Cagliari e i collegamenti con lo chef Davide Oldani e la "Cholita" Giulia Coppini. Aggiornamenti in diretta, in compagnia di Bruno Pizzul dalla sua casa friulana, per Verona-Lecce con l’ex ciclista Damiano Cunego e l’ex inviato Rai a Londra Antonio Caprarica; Parma-Udinese con l’ex letterina Michela Coppa e il cantante comico Ruggero dei Timidi; e Sampdoria-Sassuolo con il blucerchiato Corrado Tedeschi e Francesca Fantuzzi, fidanzata di Domenico Berardi, attaccante del team emiliano.