E' l'artista e imitatrice di Terni Emanuela Aureli il personaggio nascosto dietro la maschera del pavone nel programma "Il cantante mascherato", andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 1. Aureli è un'artista e imitatrice originaria di Cesi, classe '73: ha al suo attivo una lunga carriera televisiva, iniziata nel 1992 a soli 21 anni. Ha partecipato a tantissimi programmi, soprattutto in Rai, tra cui La Corrida, Stasera mi butto, I cervelloni, Domenica In, Buona Domenica, Ballando con le stelle, Tale e quale show, La terra dei cuochi, il Sabato italiano e ora, appunto, anche Il cantante mascherato. Al grande pubblico, tuttavia, è nota per le sue imitazioni di personaggi della tv e dello spettacolo.



Guarda anche: L'uomo ideale per Emanuela Aureli