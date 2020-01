Giulia De Lellis è una della grandi ospiti della puntata di domani, sabato 25 gennaio, del programma Verissimo, su Canale 5. La De Lellis parlerà della storia d'amore con Andrea Iannone e del caso di doping che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il compagno. "È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l'uomo - prosegue - Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile". A Silvia Toffanin parlerà anche dell'ex fidanzato Andrea Damante, che recentemente a ritrovato l’amore, l’influencer confida: "Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene".



Leggi anche: Giulia De Lellis, lo sfogo su Instagram dopo il furto: "Mi hanno rubato tutto, ma ecco chi devo ringraziare"