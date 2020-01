Seconda puntata dell'ultima stagione di 4 ristoranti di Alessandro Borghese, in onda venerdì 24 gennaio in prima serata su Tv8. Dopo la prima puntata che ha visto contrapporsi quattro ristoratori italiani di Hong Kong, ecco alcuni anticipazioni sulla sfida in onda questa sera per la prima volta in chiaro, dopo che la serie è stata trasmessa in esclusiva da Sky in autunno. La sfida di oggi sarà nel Gargano: a contendersi i 5 mila euro in palio saranno i ristoranti Al Trabucco da Mimì, Camavité, Al Capriccio e Eden. Le prossime tappe saranno all’Isola d’Elba, a Palermo, a Firenze, in Franciacorta e nella Riviera di Ulisse, in provincia di Latina.