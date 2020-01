Torna stasera, venerdì 24 gennaio su Rai1, in prima serata alle ore 21.25, Il cantante mascherato. Il fortunato talent game show è condotta da Milly Carlucci.

In studio una giuria di improvvisati detective affiancano la conduttrice: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. Ai giurati il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Tanti i nomi fatti nel corso delle puntante e mentre alcune identità sono state svelate ben sei personaggi restano ancora avvolti nel mistero. Nelle scorse settimane il pubblico ha finalmente tolto la maschera a due concorrenti, l’Unicorno e il Barboncino, scoprendo così due icone della musica italiana: Orietta Berti e Arisa.

Il grande successo delle prime due puntate ha scatenato una vera e propria caccia alle star che si nascondono dietro le maschere. La maschera che maggiormente ha fatto discutere è quella del Leone: pubblico letteralmente diviso in tre. C'è chi giura che dietro il Re della Savana si nasconda Adriano Pappalardo, chi Al bano, chi un imitatore del valore di Max Giusti. Venerdì su Rai1 Il Cantante Mascherato ospiterà tutti e tre. Dunque, il mistero dietro a questo incredibile personaggio si infittisce, non rimane che restare incollati allo schermo per scoprire i prossimi indizi.

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare anche i telespettatori in Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda. Ha inoltre appena debuttato in Inghilterra e Portogallo e presto sbarcherà anche in Spagna.

Sei le spettacolari maschere ancora in gara: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo e il Pavone. Sotto di esse si celano sei personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Una serata a dir poco adrenalinica quella in onda questo venerdì, infatti, ogni personaggio affronterà delle vere e proprie sfide con le maschere concorrenti. Si vedranno: Coniglio vs Mastino, Angelo vs Mostro e Pavone vs Leone. Ben due saranno le identità svelate in questo terzo appuntamento e al termine della puntata si conosceranno i 4 finalisti che si contenderanno la maschera d'oro di questa prima esaltante edizione.