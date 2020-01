C'è Posta per te di sabato 25 gennaio, Banderas e Michelini super ospiti

Ospiti di primo piano per la puntata di domani sera, sabato 25 gennaio 2020, di C'è Posta per Te su Canale 5.

Antonio Banderas e Giulia Michelini saranno ospiti di C’è posta per te in onda in prima serata su Canale 5. Come sempre a farla da padrone saranno le persone che si rivolgono a «C’è Posta per Te» per chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a ricongiungersi con un proprio caro. Lo storico programma Mediaset, condotto da Maria de Filippi, continua a mietere successi negli ascolti da quando è partito.