La sesta puntata di Masterchef 9 non concede pause e, in fatto di emozioni e sorprese, si conferma in linea con quelle delle settimane precedenti. Il cooking show in onda tutti i giovedì su Sky Uno emette anche stavolta verdetti e sono due i cuochi amatoriali costretti ad abbandonare la cucina della masterclass guidata dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Masterchef 9 finisce qui prima per Gianna e, dopo un Pressure Test ad altissima tensione, Fabio.

La puntata, ispirata ai cibi che meglio rappresentano e comunicano l'integrazione fra popoli e culture diversi, inizia con la Mistery Box dedicata al cous cous: vince Giada, scelta fra i migliori tre insieme a Nicolò e Davide. La giovane di Cornaredo, però, sfrutta male il vantaggio e dopo l'Invention Test basato su agrumi che arrivano da tutto il mondo finisce tra i peggiori insieme a Gianna, che viene eliminata.

Migliore dell'Invention Test è la cubano-marchigiana Milenys, che si presenta alla prova in esterna - preparazione del buffet di un matrimonio indiano (guarda il video di Bruno Barbieri che balla con gli invitati) - nel ruolo di capitano della brigata rossa; può scegliere l'altro capitano e affida la patata bollente ad Antonio. Quanto alle brigate, Milenys si affida a Davide, Giulia, Nicolò, Annamaria e Giada, mentre Antonio sceglie Luciano, Marisa, Francesca, Maria Teresa e Fabio. Nessuno chiama

Vincenzo, che va direttamente al Pressure Test, dove affronta i "reduci" della brigata blu. Nelle sfide del Pressure (guarda il video), i saltimbocca alla romana salvano Antonio contro Vincenzo; la frittata di cipolle promuove Francesca ai danni di Vincenzo, che poi si riscatta con le polpette al sugo ai danni di Marisa, vincitrice a sua volta del duello con Fabio a base di pasta alla Norma. La sfida finale è fra Fabio e Luciano: sceglie il piatto Fabio, che punta sullo zabaione gratinato ai frutti di bosco ma a vincere è Luciano. E Fabio è costretto a togliersi il grembiule e a salutare la cucina di Masterchef 9.