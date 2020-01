Enrico Brignano, corteggiamento e primo approccio tra uomo e donna: "Anche tu sei single?". Il video

Enrico Brignano dedica un video al corteggiamento e al primo approccio tra uomo e donna. Il comico romano ha pubblicato sulla propria pagina facebook una clip di un suo spettacolo dove ironizza sulle prime frasi, un po' imbarazzate, tra due single, per arrivare poi al primo invito e a una serata passata insieme, tra titubanze e passi falsi. Uno spettacolo divertente e allegro, come Brignano sa fare, di uno degli artisti più amati dal grande pubblico, sia come attore di teatro, cinema e tv, che come conduttore di programmi televisivi.



