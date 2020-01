Don Matteo, le anticipazioni della terza puntata: il video

La polemica

Silvio Berlusconi, comizio in Calabria: "Conosco Jole Santelli da 26 anni, non me l'ha mai data". Video

Comizio con battuta, in Calabria, per Silvio Berlusconi che scatena polemica. Il leader di Forza Italia, parlando di Jole Santelli a Tropea, ha detto: "Conosco Jole Santelli da 26 anni, non me l'ha mai data". Per approfondire leggi anche: Berlusconi scatenato alla cena di Natale del Monza: "Ecco quante volte faccio sesso in una notte" Il Cavaliere ha aperto con questa battuta il comizio a ...