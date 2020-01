Rodrigo Alves, il Ken umano diventato Barbie a spasso per Milano

Dopo la partecipazione a Live - Non è La D'Urso su canale 5 di lunedì sera (guarda il video qui), Rodrigo Alves ha trascorso qualche giorno a Milano. Quello che era conosciuto come il "Ken umano", dopo 58 interventi di chirurgia estetica volti a trasformarlo nel celebre compagno della bambola Barbie, a inizio anno ha annunciato di volersi trasformare proprio nella bambola più famosa del mondo, intervenendo ancora chirurgicamente sul proprio corpo (guarda il video). Il giovane britannico ha postato sul proprio account Instagram una foto a spasso per Milano che vede sullo sfondo due ragazzi che hanno notato il suo passaggio: in molti, soprattutto sui social network, hanno criticato questa sua scelta e messo in guardia il giovane sui rischi per la sua salute.



