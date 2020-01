Continuano le sorprese a Masterchef 9. La puntata in onda giovedì 23 gennaio del cooking show dedicato ai migliori cuochi amatoriali d'Italia sarà ispirata alla cucina intesa come integrazione di popoli e culture diverse: la Mistery Box avrà come piatto centrale il cous cous, mentre nella prova in esterna ci sarà da preparare un menu per accontentare gli invitati a un matrimonio indiano.

Ospiti dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno l'agrumicoltore Niels Rodin e la chef indiana Ravinder Bhogal. In ballo, nel talent show in onda alle 21,15 su Sky Uno e visibile anche sul canale digitale terrestre 455, ci saranno - purtroppo per i malcapitati - le temute eliminazioni. La scorsa settimana toccò ad Domenico e Andrea abbandonare la cucina. A chi toccherà stavolta?