Italia's Got Talent, Nettuno mangia ricci crudi rompendoli con la bocca! Il video

A chi non piacciono i ricci, verrebbe da dire. Ma quello che è successo nella seconda puntata di Italia's Got Talent, andata in onda mercoledì 22 gennaio su Tv8 in prima serata, ha davvero dell'incredibile. Nettuno, uno dei concorrenti, mangia ricci crudi rompendoli con la bocca, come si può vedere nel video. Un'esibizione unica nel suo genere, che tuttavia non ha convinto i giudici: due soli "sì" per il pass in finale, quelli di Frank Matano e Joe Bastianich (che poi si è esibito anche sul palco), mentre Mara Maionchi e Federica Pellegrini hanno detto no. In finale, invece, è andato il piccolo Julian, un sassofonista di soli 5 anni che suona come Charlie Parker.