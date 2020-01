Italia's Got Talent, Julian Iorio che show! A soli 5 anni suona il sassofono come Charlie Parker: il video

Si chiama Julian Iorio, ha solo 5 anni, ma suona già il sassofono come Charlie Parker. Il piccolo Julian si è esibito in occasione della seconda puntata di Italia's Got Talent (di cui proponiamo di seguito il video) il programma di Tv8 in onda ogni mercoledì, e con i 4 "sì" dei giudici (Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich, che poi si è esibito anche lui sul palco con chitarra e microfono) ha conquistato il pass per la finale del talent show. Julian ha conquistato i giudici per la sua simpatia, soprattutto quando ha detto a Mara Maionchi "parli quasi come me, non si capisce nulla".