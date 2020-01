Italia's Got Talent, Joe Bastianich oltre la cucina: l'esibizione con chitarra e microfono. Il video

C'è stata anche l'esibizione di Joe Bastianich nella seconda puntata di Italia's Got Talent 2020, in onda tutti i mercoledì in prima serata su Tv8. Il noto chef statunitense, ma di origine italiana, ha svestito i panni di giudice della trasmissione - che ricopre insieme a Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, mentre alla conduzione del programma c'è Lodovica Comello - per vestire quelli del cantante ed esibirsi con chitarra e microfono. La sua performance artistica è stata particolarmente apprezzata in studio, tanto che sui social network c'è chi ha ironizzato scrivendo "Joe Bastianich o ti conquista con gli spaghetti alla chitarra o con la chitarra e basta". Ecco il video di un estratto della sua esibizione.



