Italia's Got Talent, l'incredibile esibizione dell'equilibrista Marula Rigolo: il video

Ha lasciato tutti senza fiato l'esibizione di Marula Rigolo, concorrente svizzera della seconda puntata di Italia's Got Talent 2020. La concorrente ha creato un equilibrio perfetto tra alcuni elementi di legno, di osso, una piuma, con un mix perfetto di armonia, fisica, equilibrio, linearità dei movimenti, che ha fatto trattenere il fiato alla conduttrice del programma di Tv8, Lodovica Comello, così come ai quattro giudici - che poi hanno espresso un "sì" unanime - Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano. Il video che proponiamo consente di rivedere l'esibizione integrale di Marula Rigolo.



Guarda anche: Italia's Got Talent 2020, il primo finalista è il ventriloquo Andrea Fratellini e zio Tore. Il video