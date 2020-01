Wanda Nara: "Ecco la mia casa di Roma". E pubblica su Instagram foto in hotel con abito blu e super spacco

"Vi presento la mia casa a Roma, il @baglionihotelregina_roma". Lo scrive sul suo profilo Instagram Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, pubblicando una foto in uno splendido salone, evidentemente al Baglioni Hotel Regina di Roma. Foto in cui la showgirl e opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, indossa un abito blu come al solito molto stretto, con spacco mozzafiato e stivali sopra il ginocchio.

"Sono già innamorata di questa città - spiega Wanda - ricca di storia e di bellezza, che grazie al doppio appuntamento con il GF vip ho avuto modo di scoprire in tutta la sua meraviglia! Voglio ringraziare tutti voi che ogni giorno rendete questa esperienza sempre più bella con i vostri messaggi ed il vostro supporto! Grazie a tutti i fan che mi aspettano fuori dall’hotel, siete fantastici!".

