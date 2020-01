Iva Zanicchi: "Non mi vogliono al Festival di Sanremo. Mi considerano una stro... perché non sono di sinistra"

"Avrei voluto chiudere la mia carriera al Festival di Sanremo, che considero la mia casa. Ma così non sarà". Una battagliera Iva Zanicchi, che ha appena compiuto 80 anni, alla Repubblica delle donne, programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. Ma perché Zanicchi non sarà sul parco dell'Ariston? La cantante ha la sua idea: "Se fossi stata di sinistra ora sarei una icona, ma siccome non sono di sinistra, vengo considerata una stronza". Nel corso dell'intervista Zanicchi ha raccontato anche il suo primo incontro con Silvio Berlusconi: "Era così affascinante che sembrava persino alto. Ho accettato tutto quello che mi ha proposto".

