Anna Falchi si spoglia ancora: "Nuda se la Lazio vince lo scudetto"

Anna Falchi, tifosissima della Lazio, arriva a fare un'altra promessa per la squadra del cuore. “Il cuore batte forte e non è un modo di dire, ma non dite che la Lazio è favorita perché i derby non hanno pronostico, sono come piccole finali di Champions, le sorprese sono continue”, ha affermato a proposito del derby a Leggo.it .

La finlandese cresciuta in Romagna ha risposto alla domande se al termine del campionato si spoglierà. “Intanto, diciamo che gli spogliarelli portano bene. Del resto, lo ripeto da sempre: quando vince la Lazio pago dazio. Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi vivrà vedrà. L’importante è volare, come un’aquila nel cielo…”, afferma Anna Falchi.

Anna Falchi farà l’inviata da Sanremo per La vita in diretta: “Lavorerò come ospite a La vita in diretta sulla Rai per commentare giorno dopo giorno il Festival. Sarà divertente tornare all’Ariston che mi vide co-conduttrice con Pippo Baudo nel 1995. Fu il Sanremo più bello e più seguito di sempre”.