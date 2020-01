Grande Fratello vip 2020, gli uomini si spogliano: il video della sfilata bollente nella Casa

Si surriscalda l'atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip. Le donne hanno organizzato una serata-show con sfilata per assegnare il titolo di Mister Grande Fratello VIP4.

Il primo vip a sfilare è Fabio Testi, quindi Michele e il terzo è terzo a scendere in pista è Patrick. Ecco Ivan che indossa una attillata giacca di pelle nera. Andrea entra in pista a tempo di musica lasciando l’intera giuria a bocca aperta. Poi Antonio conquista la passerella e a seguire Denver. Paolo, complice la giovane età, riceve un caloroso applauso da tutte le donne ed infine Aristide conclude in grande stile la sfilata. Barbara somma i voti della giuria e sentenzia: “I primi a pari merito sono Pago e Ivan, secondi classificati Paolo e Denver mentre all’ultimo posto i due professori Antonio e Aristide” (clicca qui e guarda il video).