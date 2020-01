Paolo Bonolis, la maledizione del concorrente è in sardo: lui non capisce e ringrazia. Video

Dura da capire la frase del concorrente. Solo i sardi la capiscono. Così Paolo Bonolis fa un sorriso e ringrazia per le belle parole. E' accaduto durante la trasmissione Avanti un altro, in onda su Canale 5, dove un giovane pastore di Cuglieri, in provincia di Oristano, si è rivolto al conduttore per dedicargli una 'poesia'. Eccola qui.

"Frastimo, ma no isco frastimare ca Deus non m’hat dadu su destinu. Males cantas renas b’hat in mare e unzas cantu pesat su terrinu. Su cannau ti tostet su Buzinu manzanu a carre lenta a t’impicare. Minutos cantu zirat su rellozu ti dian issacadas de puntorzu".