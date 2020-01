La Pupa e il secchione 2020: Stefano Beacco fa il bagno nudo poi promette alla Scalzi. Video

La Pupa e il secchione 2020. Fra i protagonisti assoluti c'è Stefano Beacco. Nasce un flirt con la Pupa Martina Di Maria e, al contempo, scatena anche le gelosie della sua secchiona Maria Assunta Scalzi. Loro hanno vinto un bellissimo premio: una serata romantica in riva al mare. Stefano mette i piedi in acqua e poi non resiste: si spoglia e fa il bagno nudo.Subito dopo, di fronte alle preoccupazioni della sua secchiona, fa una promessa: “Mi impegnerò a non farmi distrarre, mi impegnerò nello studio e a vincere il montepremi.” promette il Pupo.

(clicca qui e guarda il video)