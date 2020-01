Italia's Got Talent 2020, le anticipazioni della seconda puntata

Mercoledì 22 gennaio va in onda su Tv8 la seconda puntata di Italia's Got Talent 2020. Dopo le spettacolari esibizioni della prima puntata (guarda qui il meglio della scorsa settimana), il talent show condotto da Lodovica Comello con i giurati Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Frank Matano e Mara Maionchi, vedrà sul palco un sassofonista di 5 anni, un rapper sordo, un escapologo e le Tre Grazie di Canova. Salirà sul palco anche Bastianich che giocherà con un cane sul palco. In palio il pass per la finale, che vedrà lo scontro tra 12 concorrenti tra quelli qualificati nelle puntate in onda ogni mercoledì.



