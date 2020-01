Festival di Sanremo 2020, Maurizio Costanzo su Monica Bellucci: "Resti in Francia e non rompa..."

Il Festival di Sanremo 2020 non è ancora iniziato e già si porta dietro diverse polemiche. Come l'ultima, innescata da Maurizio Costanzo. Ai microfoni di Radio 1, nel programma "Un giorno da Pecora".

"Il Festival ha sempre portato polemiche - ha detto Costanzo - e mi pare esagerato l'attacco ad Amadeus per la frase sul ''passo indietro'', mi pare proprio esagerato. Ora se ne esce anche la Bellucci, stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole...", ha detto il giornalista nel corso dello show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Costanzo ha aggiunto: "La Bellucci ha deciso di non venire? Ora c'è questo andazzo. Claudia Gerini vuole fare un gruppo per boicottare Sanremo: ma cosa le dice la testa a queste, si sono impazzite? Mi dispiace perché lei è una donna intelligente".