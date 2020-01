Tv, fiction La guerra è finita fa 4,2 milioni di telespettatori il 20 gennaio e batte il Grande Fratello

Un grande successo di pubblico. Con 4 milioni 288mila telespettatori, la fiction ’La guerra è finita', con Michele Riondino e Isabella Ragonese, in prima serata su Rai1, è il programma più visto del prime time di ieri, lunedì 20 gennaio. Ha battuto il Grande Fratello Vip che comunque è in leggera crescita.

La serie, che racconta il ritorno a casa dei bambini sopravvissuti all’Olocausto, ha avuto uno share del 18,4%. Su Rai2, l’appuntamento con la serie americana ’9-1-1’ ha convinto 1 milione 282mila telespettatori con il 5,6% di share. Bene su Rai3 ’Presadiretta': l’inchiesta di Riccardo Iacona sull’e-commerce e le sue ricadute ha ottenuto 1 milione 496 mila spettatori pari al 6,1% di share, salito al 12,5% per cento nel target dei laureati.

Grande attenzione del pubblico per la programmazione del daytime che Rai ha dedicato al regista Federico Fellini nella ricorrenza del centenario della nascita, con spazi, servizi e interviste all’interno delle principali trasmissioni. Su Rai1, ’Unomattina' ha raccolto un netto di 936 mila telespettatori e uno share del 17,8%. La prima parte di ’Storie italiane' ha segnato 1 milione 94mila con il 19,4% per cento. Nel pomeriggio ’Vieni da me' è stato scelto da oltre 2 milioni di spettatori (2 milioni 22mila) con il 13,9% di share; l’appuntamento con la soap ’Il Paradiso delle signore' raggiunge il secondo miglior risultato di stagione con 1 milione 875mila spettatori e il 15,2% per cento mentre ’La vita in diretta' ne ha contati 1 milione 862mila pari al 13,7% di share. Leader nel preserale ’L’Eredità’ con Flavio Insinna, che realizza nella ’Sfida dei 7’ 3 milioni 725mila spettatori (share del 21,3%) saliti nel segmento finale a 5 milioni 409mila (share del 25,6%). Nell’access prime time, sempre vincenti ’I soliti ignoti-il ritorno' di Amadeus visti da 5 milioni 542mila spettatori pari al 20,6% di share. Da segnalare, in seconda serata sulla rete ammiraglia, il film di Fellini ’Intervista', interpretato dallo stesso Fellini con Anita Ekberg, Marcello Mastroianni e Sergio Rubini, seguito da 467mila spettatori.

Grande Fratello Vip 18.5% di share per il Grande Fratello Vip con 3.111.000 spettatori, risultato di fatto superiore a quello della concorrenza, ma da leggere in relazione alla durata del programma di Canale 5, in onda dalle 21.47 all’1.07. Quello del GfVip 4 è un dato in crescita rispetto a quello conseguito lo scorso venerdì, quando il programma condotto da Signorini si era scontrato nuovamente con Il Cantante Mascherato.