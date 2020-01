La pupa e il secchione 2020, stasera su Italia1 Giulia Salemi e Giampiero Mughini. Nuova coppia: anticipazioni

Torna un appuntamento atteso in televisione per stasera, martedì 21 gennaio. Nuova puntata per La Pupa e il Secchione e Viceversa in prima serata su Italia 1.

Si tratta della terza puntata che porterà diverse novità e certezze. Previsto il temuto Ripensamento. I concorrenti dovranno poi affrontare la Prova TG che coinvolgerà come ospite d’eccezione Giampiero Mughini. Dentro anche l’ex gieffina Giulia Salemi, madrina della prova Body Painting. Bagno di Cultura: a giudicare la performance Barbara Alberti. E' stato annunciato l’ingresso di una nuova coppia: la secchiona Sandra Maestri e il bel Marco Sarra. Agronoma, 34 anni, Sandra arriva da Codigoro, in provincia di Ferrara. È laureata in scienze ambientali, conosce 5 lingue straniere ed è appassionata la geologia e l’ambiente. Marco ha 26 anni, fa il modello e viene da Novara. Nel 2018 è “The Best Model of The World” e il suo sogno è recitare. Poi colpi di scena, stasera vedremo.