Samantha De Grenet in lacrime a Vieni da Me: "Ho avuto una malattia, mi sono operata". Video

La rivelazione di Samantha De Grenet arriva in diretta tv, a Vieni da Me, fra le lacrime: "Ho lottato contro una malattia, mi sono operata". Con stile e dignità, continua davanti a Caterina Balivo nel programma Rai. “Per me il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me veramente molto vicine sanno cosa ho passato”. Non ne aveva mai parlato e spiega perché: “Non ne ho mai parlato perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronte e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento (…) È qualcosa che mi ha toccato profondamente”.