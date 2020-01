La ricetta di Elisa De Panicis dopo il Grande Fratello Vip: palestra, pilates, spaccate e contorsioni. Video

Elisa De Panicis si lascia alle spalle l'esperienza della casa del Grande Fratello Vip, dove è stata eliminata, e anche le polemiche legate alle frasi sessiste che le ha rivolto Salvo Veneziano. Dopo aver annunciato a Live - Non è la D'Urso di aver subito delle violenze e molestie quando aveva 17 anni (guarda il video qui), l'influencer è tornata in palestra a dedicarsi al pilates e all'allenamento, le sue passioni. E su Instagram ha pubblicato una serie di video che dimostrano il suo livello di bravura ed esercizi veramente complicati, con contorsioni notevoli.