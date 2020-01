Francesca Testasecca, che sguardo! Primo piano da sogno per l'ex Miss Italia dell'Umbria

Primo piano da sogno e sguardo magnetico per Francesca Testasecca, l'ex Miss Italia 2010, nativa di Foligno, che ha pubblicato questa foto su Instagram. La giovane modella umbra, negli ultimi anni, si è dedicata alla carriera di attrice, in tv e a teatro, partecipando anche a programmi televisivi come Ballando con le Stelle, 24 mila voci e al film "Il ragioniere della mafia" del regista Federico Rizzo. Nel luglio 2015 è tornata in televisione nel ruolo di giurata della settima puntata di "Tacco 12!... Si nasce", andato in onda su La5. Lo scorso anno ha partecipato anche come giurata all'edizione 2019 di Miss Italia.



