Marco Bocci e Laura Chiatti scatenati in palestra: balli e risate nel pre allenamento. Il video su Instagram

Pre allenamento tra balli, musica e risate per Marco Bocci e Laura Chiatti. Il video postato su Instagram dall'attore, regista e scrittore di Marsciano mostra l'affiatamento della coppia prima di allenarsi in palestra, insieme ad altri due amici. Un'atmosfera divertente e giocosa con un siparietto allegro a suon di musica per la coppia di attori, seguiti da migliaia di follower sui social network. Tra questi, la prima a lasciare un messaggio è stata Miriam Leone. E anche Bocci sembra aver smaltito pienamente i postumi dell'influenza che lo aveva messo ko, come documentato proprio da una foto della moglie Laura Chiatti.

Il pre allenamento mio , di @marcoboccireal e @paolacitt con @andrea_crx Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Gen 2020