Grande successo e interesse per Rodrigo Alves nella puntata di domenica 19 gennaio di Live - Non è la D'Urso, in onda su Canale 5. Il "Ken umano" che ha poi scelto di diventare Barbie (leggi qui) ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram registrato dopo la puntata, in cui ringrazia i fan per il sostegno e assicura che risponderà presto a tutte le domande che gli sono stati rivolte.