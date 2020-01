Vivere lo spettacolo e le emozioni del 70esimo Festival di Sanremo direttamente al Teatro Ariston per due persone, viaggio e pernottamento inclusi. A bandire questo speciale concorso è Tim, sponsor unico di Sanremo, che ha lanciato "Vinci Sanremo con Tim" per assistere dal teatro Ariston al Festival della musica italiana e vivere da protagonisti l’evento musicale più atteso dell'anno. Il concorso, iniziato oggi, lunedì 20 gennaio, è riservato ai clienti Tim che fino al 26 gennaio potranno andare su Tim Party, il programma fedeltà di Tim, nella sezione "gioca e vinci" e partecipare all'iniziativa. In palio un invito per due persone ad una delle quattro serate del festival.



Leggi anche: Monica Bellucci: "Non sarò al festival"