Dopo l'annuncio di Monica Bellucci del dietrofront sulla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo a fianco di Amadeus, è divampato un dibattito sulle ragioni che hanno portato l'attrice umbra a questo ripensamento. Interpellato in proposito dall'AdnKronos, l'entourage dell'attrice assicura che la decisione, maturata negli ultimi giorni, non sarebbe legata alle polemiche nate intorno al Festival (e in particolare alle donne) né al cachet. Ma solo all'impossibilità di realizzare il progetto intorno al quale era stata concepita inizialmente la sua presenza. Un progetto che, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa, doveva prevedere anche un numero musicale e la presenza di musicisti che l'avrebbero accompagnata.