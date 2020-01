Domani, martedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento con "La pupa e il secchione e viceversa", versione completamente rinnovata del programma cult di EndemolShine Italy, condotto da Paolo Ruffini, affinacato dalla "pupa" per antonomasia, Francesca Cipriani. Gli ospiti della terza puntata sono Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi. Alcune anticipazioni: la puntata si aprirà con un nuovo "Ripensamento", ma da parte dei secchioni. Altri cambi nelle coppie saranno causa di nuove tensioni per alcuni e di felicità per altri. Ci sarà poi l'ingresso di una nuova coppia di "Viceversa": una secchiona e un pupo pronti a mettersi in gioco.



Guarda anche: La Pupa e il Secchione 2020, il bacio fra Stella Manente e De Benedetti: a letto scoppia la passione. Video