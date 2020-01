Nel giorno del passo indietro di Monica Bellucci, è un Fiorello scherzoso e ironico quello che parla del Festival di Sanremo e di Amadeus in una storia sul suo profilo Instagram. "Amadeus, ti sei messo contro tutti! Ti mancano solo gli anziani. Dì qualcosa contro gli anziani. E soprattutto dì qualcosa contro Fiorello. Perché è l’unico che è rimasto ancora con te, dì qualcosa su di lui, dammi del terrone. E così hai fatto bingo. Le donne ce l’hai tutte contro, la politica tutta, destra e sinistra, tutti quanti. Manca solo Fiorello. Attaccalo!". E poi continua: "Amadeus, io, da anonimo, proporrò per te la pena di morte. Ci vuole la pena di morte per te, per quello che rappresenti. Sei l’uomo più cattivo d’Italia", ha detto il popolare conduttore con il volto semi-mascherato da una sciarpa.