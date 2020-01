Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella Casa per fare i conti con Rita Rusic

Un grande ritorno. E c'è da tremare. Al Grande Fratello Vip 2020 ecco Valeria Marini. Nella Casa più spiata d'Italia arriva Valeria che è già stata concorrente della prima edizione Vip del reality. La Marini varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori che venerdì scorso si è presentato nella Casa.

Appuntamento stasera in prima serata su Canale 5, stasera 20 gennaio 2020, nella quinta punta del reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Nella puntata di stasera si racconterà anche la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

(Guarda qui il video di presentazione della puntata).