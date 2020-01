Bar Refaeli, terzo figlio in tre anni e mezzo per la top model: l'annuncio su Instagram

Terzo figlio in tre anni e mezzo per la top model israeliana Bar Refaeli. A dare l'annuncio della nascita del terzo figlio è stata la stessa modella sul proprio profilo Instagram, dove ha postato una foto dalla camera dell'ospedale, a poche ore dal parto. Bar Refaeli è apparsa in ottima forma e, accanto alla foto, ha postato il messaggio "la vita è bella". Tantissimi messaggi da parte dei 2,9 milioni di follower e auguri da tante celebrità. Anche Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ha salutato la nascita del bebè, dopo che Bar Refaeli era stata sua ospite nel programma di Mediaset.



Guarda anche: Israele censura ultimo spot di Bar Refaeli: si vede lato B, troppo osé